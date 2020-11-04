Sapkın din hocası yine zehir saçtı: Arama kurtarma ekibine "hain" damgası!

yeniakit.com.tr

Ayda bebeğin canlı olarak kurtarılışı esnasında arama kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşaması ve bunun üzerine "Allahu Ekber" demesi İslam düşmanlarını rahatsız etti. Bu sevinçten Odatv yazarı Kemalistlerin sapkın din hocası Cemil Kılıç ve Gezi İmamı olarak bilinen komünist İlahiyatçı İhsan Eliaçık'ı da rahatsız etti.

"Türk millettine ihanet"miş

Din kültürü öğretmenliği görevine devam ederek Türk milleti evlatlarının imanını ifsat etmeye çalışan sapkın din hocası Cemil Kılıç, "Allahu Ekber" diyerek sevinilmesinde rahatsız oldu.

Sosyal medya hesabından hazımsızlığını dile getirerek saçmalayan Cemil Kılıç, "Allahu Ekber" ifadesinin Türk milletine ihanet olduğunu söyleyerek arama kurtarma ekibine "hain" damgasını vurdu ve şu hezeyanda bulundu:

"Türk İslam kültüründe sevinç ifadesi olarak Allahu ekber diye bağırmak yoktur. Bu bağırış Selefi anlayışta vardır. Türk İslam kültüründe sevinç ifadesi için "çok şükür yarabbi" ya da "şükürler olsun Allah'ım!" denilir. Türk milletine Selefi propaganda yapmak ihanettir."

Gezi'nin imamı da rahatsız oldu

Arama kurtarma ekibinin "Allahu Ekber" demesinden Gezi İmamı İhsan Eliaçık da rahatsız oldu. Hazımsızlığını ifade eden Eliaçık, şu sözleri sarf etti: