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Gündem Sapkın din hocası yine zehir saçtı: Arama kurtarma ekibine "hain" damgası!
Gündem

Sapkın din hocası yine zehir saçtı: Arama kurtarma ekibine "hain" damgası!

Hala devletin kadrosundan nemalanırken Türk milletinin evlatlarına ise zehir saçan Kemalistlerin sapkın din hocası Cemil Kılıç, yine saçma sapan ifadelerde bulundu. Odatv yazarı da olan Kılıç, nice canlar kurtaran arama kurtarma ekibini takdir etmesi gerekirken "Allahu Ekber" demesi nedeniyle hainlikle suçladı. Gezi imamı İhsan Eliaçık da "Allahu Ekber" ifadesinden rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:05:00 -
Sapkın din hocası yine zehir saçtı: Arama kurtarma ekibine "hain" damgası!

 yeniakit.com.tr 

Ayda bebeğin canlı olarak kurtarılışı esnasında arama kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşaması ve bunun üzerine "Allahu Ekber" demesi İslam düşmanlarını rahatsız etti. Bu sevinçten Odatv yazarı Kemalistlerin sapkın din hocası Cemil Kılıç ve Gezi İmamı olarak bilinen komünist İlahiyatçı İhsan Eliaçık'ı da rahatsız etti.

"Türk millettine ihanet"miş

Din kültürü öğretmenliği görevine devam ederek Türk milleti evlatlarının imanını ifsat etmeye çalışan sapkın din hocası Cemil Kılıç, "Allahu Ekber" diyerek sevinilmesinde rahatsız oldu. 

Sosyal medya hesabından hazımsızlığını dile getirerek saçmalayan Cemil Kılıç, "Allahu Ekber" ifadesinin Türk milletine ihanet olduğunu söyleyerek arama kurtarma ekibine "hain" damgasını vurdu ve şu hezeyanda bulundu:

"Türk İslam kültüründe sevinç ifadesi olarak Allahu ekber diye bağırmak yoktur. Bu bağırış Selefi anlayışta vardır. Türk İslam kültüründe sevinç ifadesi için "çok şükür yarabbi" ya da "şükürler olsun Allah'ım!" denilir. Türk milletine Selefi propaganda yapmak ihanettir."
 

Gezi'nin imamı da rahatsız oldu

Arama kurtarma ekibinin "Allahu Ekber" demesinden Gezi İmamı İhsan Eliaçık da rahatsız oldu. Hazımsızlığını ifade eden Eliaçık, şu sözleri sarf etti:

"Türkiye semalarında ezanlarda günde 2 milyon 540 bin kez "Allahukber" deniliyor. Alışkanlıktan bile olsa sevimli gelmesi gerekirken neden duyulunca ürperti veriyor? Çünkü köy yakarken, kafa keserken duyuldu, zihinlere kazındı. Çoğu insan duymak bile istemiyor, eserinizle övünün."
 

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