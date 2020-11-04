Sapkın din hocası yine zehir saçtı: Arama kurtarma ekibine "hain" damgası!
Hala devletin kadrosundan nemalanırken Türk milletinin evlatlarına ise zehir saçan Kemalistlerin sapkın din hocası Cemil Kılıç, yine saçma sapan ifadelerde bulundu. Odatv yazarı da olan Kılıç, nice canlar kurtaran arama kurtarma ekibini takdir etmesi gerekirken "Allahu Ekber" demesi nedeniyle hainlikle suçladı. Gezi imamı İhsan Eliaçık da "Allahu Ekber" ifadesinden rahatsız oldu.
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Ayda bebeğin canlı olarak kurtarılışı esnasında arama kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşaması ve bunun üzerine "Allahu Ekber" demesi İslam düşmanlarını rahatsız etti. Bu sevinçten Odatv yazarı Kemalistlerin sapkın din hocası Cemil Kılıç ve Gezi İmamı olarak bilinen komünist İlahiyatçı İhsan Eliaçık'ı da rahatsız etti.
"Türk millettine ihanet"miş
Din kültürü öğretmenliği görevine devam ederek Türk milleti evlatlarının imanını ifsat etmeye çalışan sapkın din hocası Cemil Kılıç, "Allahu Ekber" diyerek sevinilmesinde rahatsız oldu.
Sosyal medya hesabından hazımsızlığını dile getirerek saçmalayan Cemil Kılıç, "Allahu Ekber" ifadesinin Türk milletine ihanet olduğunu söyleyerek arama kurtarma ekibine "hain" damgasını vurdu ve şu hezeyanda bulundu:
Gezi'nin imamı da rahatsız oldu
Arama kurtarma ekibinin "Allahu Ekber" demesinden Gezi İmamı İhsan Eliaçık da rahatsız oldu. Hazımsızlığını ifade eden Eliaçık, şu sözleri sarf etti: