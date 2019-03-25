Sapkın din hocası Cemil Kılıç'a CHP'li İmamoğlu'ndan destek!

Geçen hafta Yasin okumasıyla gündeme gelen CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun ateistleri öven Müslümanları aşağılayan din karşıtı sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç'ı görevinden alınmasının ardından desteklediği öğrenildi.

İmamoğlu'nun desteğini unutmayan Kılıç, destek açıklamasında bulundu

CHP'li İmamoğlu'nun kendisini desteklemek için imza gününde standına geldiğini unutmayan Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından "Eylül 2018'de İmza Günüme Sinan Meydan ve Erkan Aksoy'la birlikte gelerek İSLAM BU kitabımı alıp imzalatan Sayın Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyor, kazanması için dua ediyorum. Hak ve halk yardımcısı olsun..." ifadesiyle kendisinin de İmamoğlu'nu desteklediğini söyledi.

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Sapkın dolu sözleri nedeniyle görevinden alındı

İmam hatiplerin DAEŞ kaynağı olduğu yalanını söyleyen sapkın sözde din hocası Cemil Kılıç, "Ateist veya deistler Müslümanlardan daha ahlaklı", "Daha çok İHL daha çok IŞİD", "Başörtüsü İslami bir gelenektir emir değildir","12 değil rüşt yaşına kadar dini eğitim verilemez" ifadeleriyle büyük tepki çekmiş ve bunun ardından görevinden alınmıştı.

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