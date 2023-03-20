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Gündem Sapkın Cemil Kılıç MEB'e geri dönüyor! Tarikat cemaat ve hocalarla Akit'e hakaretler yağdırarak duyurdu
Gündem

Sapkın Cemil Kılıç MEB'e geri dönüyor! Tarikat cemaat ve hocalarla Akit'e hakaretler yağdırarak duyurdu

Sapkın fikirleri sebebi ile MEB'den ihraç edilen Cemil Kılıç, yargı kararı ile yeniden görevine döneceğini duyurdu. Kılıç hakkındaki gelişmeyi açıkladığı mesajında, Halil Konakcı ve ehl-i sünnet tarikatlarla cemaatler için "sapık" hakaretinde bulunurken, Akit Medya Grubu'nu da "İslam düşmanı" olmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 16:51:00 -
Sapkın Cemil Kılıç MEB'e geri dönüyor! Tarikat cemaat ve hocalarla Akit'e hakaretler yağdırarak duyurdu

 Yeniakit.com.tr 

Cemil Kılıç sapkın fikirleri sebebi ile ihraç edildiği MEB'e geri döneceğini söyledi.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Kılıç, mesajında Akit Medya Grubu ile Halil Konakcı Hoca ve tarikatları çirkin ifadelerle hedef aldı.

Sapkın Cemil Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

97 gün önce ihraç edildiğim görevime yakında yeniden başlıyorum. Yargı, MEB'in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem! Yaşasın Atatürk devrimi!
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