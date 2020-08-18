Şapka ve gözlük takıp denetime çıktı, kimse tanıyamadı
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinin Kaymakamı Yasin Şahin, ölümcül koronavirüs salgınıyla mücadelede eksiklikleri yerinde tespit etmek için tebdili kıyafetle sokaklarda dolaşarak denetim yaptı.
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde Kaymakam Yasin Şahin, şapka ve gözlük takarak halkın arasına karıştı. Şahin ölümcül yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlerini yerinde denetledi.
Tebdili kıyafetle sokaklarda dolaşan Kaymakam Şahin, parktaki banklarda oturan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.
İlçede bulunan Kazımkarabekir Entegre Devlet Hastanesine hasta gibi giden Yasin Şahin, çalışanları yerinde takip etti.
2 vatandaş ile 2 memura cezai işlem talimatı
Kazımkarabekir Kaymakamı Yasin Şahin, koronavirüs tedbirlerine uymadığını tespit ettiği 2 vatandaş ile 2 memur hakkında cezai işlem uygulanması talimatını verdi.
Denetimlerle ilgili açıklama yapan Şahin, "Salgının kontrol altına alınması noktasında vatandaşlarımızın ve kamu personellerinin tedbirlere riayeti ile kamu hizmeti sunumunda vatandaş odaklı inceleme ve denetimde bulundum" ifadelerini kullandı.