Kızılelma'nın başarısını teknoloji devi Japonlar böyle verdi “Hava harbi ezberlerini bozan ve askeri teknolojinin geleceğini şekillendiren tarihi bir adım”

Dünyadaki savunma sanayi hamlelerini belgesel formatında sunan Japon Youtube kanalı, Kızılelma'nın hava-hava atış testinden detaylı ve övgüyle bahsetti.

“DÜNYA HAVA HARP DOKTRİNİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YARATMA POTANSİYELİNE SAHİP”

İşte Japon kanalının Kızılelma’nın başarısını selamladığı o ifadeler: Askeri İHA devi olan Türk savunma sanayi şirketi Baykar, KIZILELMA ile çığır açan havadan havaya füze atış testini başarıyla tamamladı.

Bu olay havacılık tarihinde dünyada bir ilk olarak jet motorlu bir hedefe karşı İHA ile görüş ötesi vuruşun yapıldığı önemli bir dönüm noktasıdır.

Ayrıca bu testin bir diğer önemli yönü sadece Kızılelma'nın tek başına yetenek gösterimiyle kalmayıp insanlı uçaklarla entegre bir operasyonun parçası olmasıydı. Testte, Türk Hava Kuvvetlerine ait beş F-16 Kızılelma ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

Baykar'ın büyük sınıf İHA’sı AKINCI da teste eşlik ederek havadan görüntüleme ve canlı izleme görevlerini icra etti. KIZILELMA ile yapılan bu test sadece teknik bir başarının ötesinde dünya hava harp doktrininde köklü değişiklikler yaratma potansiyeline sahip.

İHA'ların insanlı uçaklara eşdeğer vuruş yeteneği kanıtlandıkça insan hayatını riske atmadan çok daha maliyet etkin bir şekilde hava üstünlüğü sağlanabilir.

“TÜM SİSTEMLERİN YERLİ OLARAK GELİŞTİRİLMESİ TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞINI SİMGELER”

Savunma sanayiinde bağımsızlık ve rekabet gücü, platformdan füzeye tüm sistemlerin yerli olarak geliştirilmesi Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını simgeler.

Yüksek performanslı silah alanında Batı'ya bağımlılıktan kurtulmak, Türkiye'nin stratejik seçeneklerini genişletir ve ihracat rekabetini artırır.

KIZILELMA'nın bu başarısı hava harbi ezberlerini bozan ve askeri teknolojinin geleceğini şekillendiren tarihi bir adımdır”