Ümit Özdağ’dan Türkiye’ye ağır hakaret! Türk Ceza Hukuku’na “Düşman Ceza Hukuku” dedi!

Zafer Partisinin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan, “Dervişin fikri neyse zikri de odur” sözünü doğrulayan küstah bir çıkış geldi.

Silivri Cezaevi’nde yolsuzluk ve hırsızlıktan tutuklu yatan CHP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer bazı mahkumları ziyaret eden Ümit Özdağ, ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yaparken, Türk Ceza Hukuku (TCK) ifadesinin yerine, “Düşman Ceza Hukuku” ifadesini kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni düşman yerine koydu.

“DÜŞMAN CEZA HUKUKU İLE YARGILANAN BU İSİMLER…”

Ümit Özdağ, açıklamasına ilişkin görüntüsünü de paylaştığı sosyal medya hesabında aynen şu ifadeleri kullandı: “Bugün Silivri Cezaevi'nde Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, Sayın Fatih Altaylı'yı, Sayın Ali Sukas'ı, Sayın Aykut Erdoğdu'yu, Sayın Buğra Gökçe ve Sayın Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettim. Hepsinin Türk Milleti'ne ayrı ayrı selamları var. Düşman Ceza Hukuku ile yargılanan bu isimler, gerçek adaletin ve milletin adaletinin er yada geç tecelli edeceğine inanıyorlar. Umuyor ve diliyorum ki, bu düşman ceza hukuku uygulamaları bir an önce son bulur!”

