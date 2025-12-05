Galatasaray - Samsunspor CANLI ANLATIM
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor. Karşılaşma Galatasaray 2 - 0 Samsunspor skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ
Galatasaray 2 - 0 Samsunspor
45' Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
45' İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.
39' Barış Alper Yılmaz sol kanattan içeriye çevirdi, savunma topu karşıladı.
29' GOL! Galatasaray, Osimhen'in golüyle skoru 2-0 yaptı. Leroy Sane sağ kanattan topu sürdü, Osimhen'e aradan bıraktı. Osimhen dar açıdan yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.
26' Musaba'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top farklı şekilde dışarı çıktı.
22' Abdülkerim sol çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Osimhen'in vuruşunda top kaleci Okan'dan döndü. Dönen topu önüne alan Osimhen ceza sahasının solundan içeri ortaladı. Sağ çağrazda topla buşunda Sane şutunda auta gönderdi.
20' Barış Alper sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma uzaklaştırdı.
15' Savunmanın hatasında top Ndiaye'nin önünde kaldı. Ndiaye'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
14' Osimhen tedavisinin ardından yeniden oyuna döndü.
13' Eyüp Aydın, Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Eyüp düşerken Osimhen'e çarptı. Devamında Osimhen sakatlık geçirerek yerde kaldı.
8' GOL! Galatasaray, Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Torreira'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Sane çaprazdan içeri girdi. Sane'nin ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
6' Galatasaraylı oyuncular orta alanda pas yaparak ileri çıkmaya çalışıyor.
3' Ani gelişen Samsunspor atağında ceza sahasının sağında topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Devamında Ndiaye'nin topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.
1' İlk düdük geldi ve maç başladı.
11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.