İngiliz ajansı yazdı! Esed’in şefi ile kuzeni Suriye’de darbe planlıyor

İngiliz haber ajansı Reuters’ın araştırmasına göre, diktatörün devrilmesinden sonra Suriye’den kaçan eski Beşşar Esed yanlıları, yeni hükümete karşı ayaklanmalar çıkarmak ve kaybettikleri nüfuzun bir kısmını geri kazanmak umuduyla on binlerce potansiyel savaşçıya milyonlarca dolar aktarıyor. Ailesine yakın dört kişiye göre, geçen Aralık ayında Rusya’ya kaçan Beşşar Esed, Moskova’da sürgünde yaşamayı büyük ölçüde kabullenmiş durumda. Ancak kardeşi de dahil olmak üzere yakın çevresindeki diğer üst düzey isimler, iktidarı kaybetmeyi kabullenmiş değil.

50 BİN MİLİSİ BESLİYORLAR

Reuters, bir zamanlar Esed’e en yakın isimlerden ikisi olan Tümgeneral Kemal Hasan ve milyarder Rami Makhlouf’un, Suriye ve Lübnan kıyılarında, Esed ailesiyle uzun süredir bağlantılı olan azınlık Alevi mezhebinden milisler kurmak için rekabet ettiğini ortaya çıkardı. Bu iki isim ve iktidar için yarışan diğer gruplar, sadakatlerini kazanma umuduyla 50.000’den fazla savaşçıya finansman sağlıyor.

Esed’a yakın dört kişi, Moskova’da bulunan ve hala binlerce eski askerin kontrolünü elinde bulunduran Esed’in kardeşi Mahir’in henüz para veya emir vermediğini söyledi. Hasan ve Mahluf’un hedeflerinden biri, Esed yönetiminin sonlarına doğru Suriye kıyılarında inşa edilen 14 yeraltı komuta merkezinden oluşan bir ağın ve silah depolarının kontrolü. İki subay ve bir Suriye bölge valisi, Reuters’ın gördüğü fotoğraflarda detayları yer alan bu gizli merkezlerin varlığını doğruladı.

Beşşar’ın askeri istihbarat şefi olan Hasan, komutanlara ve danışmanlara yorulmadan telefon görüşmeleri yapıyor ve sesli mesajlar gönderiyor. Bu görüşmelerde, kaybettiği nüfuzundan yakınıyor ve Suriye’nin Alevi nüfusunun çoğunluğunun ve Esed’in eski güç merkezinin yaşadığı kıyı Suriye’yi nasıl yöneteceğine dair görkemli vizyonlar ortaya koyuyor.

Esed ailesinin kuzeni olan Makhlouf, iç savaş sırasında diktatörü finanse etmek için iş imparatorluğunu kullanmış, ancak daha güçlü akrabalarıyla ters düşerek yıllarca ev hapsinde kalmıştı. Şimdi ise konuşmalarında ve mesajlarında kendini, kıyametvari bir son savaşı başlattıktan sonra iktidara geri dönecek bir mesih figürü olarak tasvir ediyor. Hasan ve Mahluf, bu haberle ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

3 ÜLKEDEN YARDIM GÖRÜYORLAR

Moskova’daki sürgünlerinden Hasan ve Mahluf, parçalanmış bir Suriye öngörüyor ve her ikisi de Alevilerin çoğunlukta olduğu bölgelerin kontrolünü istiyor. Reuters, her ikisinin de güç oluşturmak için milyonlarca dolar harcadığını ortaya koydu. Yardımcıları Rusya, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunuyor.

Suriye’nin yeni hükümeti, komploculara karşı koymak için eski bir Esed yanlısı daha görevlendiriyor: Yeni Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın çocukluk arkadaşı olan ve Esed’in paramiliter lideri olduktan sonra, diktatör ona karşı cephe alınca savaş ortasında saf değiştiren biri. Bu adamın, yani Halid el-Ahmed’in görevi, Alevi eski askerleri ve sivilleri, geleceklerinin yeni Suriye’de olduğuna ikna etmek.

Diktatörlüğü on yıldan fazla süredir inceleyen araştırmacı Annsar Shahhoud, “Bu, Esed rejiminin iktidar mücadelesinin bir uzantısı. Bu rekabet şu anda da devam ediyor, ancak amaç Esed’ı memnun etmek değil, onun yerine geçecek kişiyi bulmak ve Alevi toplumunu kontrol altına almak” dedi.

ALEVİLER ÜZERİNDEN DARBE PLANI

Reuters’ın ulaştığı hükümetin Alevi temsilcisi el-Ahmed, “Mezhepsel nefreti kökünden kazıyıp ölüleri anmanın, iyileşme çalışmalarının, yeniden kendi başına yaşayabilen bir Suriye’ye giden tek yol olmaya devam ettiğini” söyledi.

Grupların iç belgelerine göre, Hasan 12.000 savaşçının kontrolünü elinde bulundurduğunu iddia ederken, Makhlouf en az 54.000 savaşçının kontrolünü elinde bulundurduğunu iddia ediyor. Sahadaki komutanlar, savaşçılara çok az ücret ödendiğini ve her iki taraftan da para aldıklarını söyledi.

Tartus Valisi El-Şami de, darbe hazırlığı yapan ağın gerçek olduğunu ancak çok az tehlike oluşturduğunu söyledi.El Şami “Bu merkezler, kurtuluştan bu yana önemli ölçüde zayıfladı. Varlıklarının devamı konusunda herhangi bir endişe yok” dedi.