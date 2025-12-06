  • İSTANBUL
Gündem Öcalan ve Terörsüz Türkiye sürecini eleştiren polise bakın ne oldu
Öcalan ve Terörsüz Türkiye sürecini eleştiren polise bakın ne oldu

Eskişehir’de bir trafik polisinin Öcalan ve “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin eleştirel sözleri gündem oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü memuru açığa aldı.

Eskişehir’de bir trafik polisinin Öcalan ve “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin eleştirel sözleri gündem oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü memuru açığa aldı.
Eskişehir'de kaydedilen görüntülerde bir trafik polisinin PKK lideri Öcalan ve yürütülen Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili eleştirdiği görüldü. Polis memuru paylaşılan videoda, "Öcalan'a sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milleti daima kazanır. Bu ülke kolay kurulmadı" ifadelerini kullanmıştı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Emniyet'in resmi X hesabından yapılan açıklamada polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı ve konu hakkında inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Nedim ŞENİZ

Yanlış bi şey mi söylemiş bu polis? Konuşmayanlar farklı mı düşünüyor zannediyorsunuz? Terörist başını övseydi takdir mi edecektiniz? Dünya tersine döndü yahu anlamak mümkün değil. AK Parti bu olanları tekrar tekrar düşünmeli.
