Kültür - Sanat

Mısır Çölünden Çıkan Sır! 1700 Yıllık Şapka

Alican Öztekin
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Mısır Çölünden Çıkan Sır! 1700 Yıllık Şapka

Mısır’ın kızgın çöl kumlarında keşfedilen, dünyanın en iyi korunmuş üç Kıpti dönem şapkasından biri tarihçileri şaşkına çevirdi. 1.700 yıllık renkli yün keçe şapkanın, Roma işgali döneminde Mısır’da görev yapan bir Roma askeri için özel olarak yapılmış olabileceği düşünülüyor.

Mısır’ın kızgın çöl kumlarında keşfedilen, dünyanın en iyi korunmuş üç Kıpti dönem şapkasından biri tarihçileri şaşkına çevirdi. 1.700 yıllık renkli yün keçe şapkanın, Roma işgali döneminde Mısır’da görev yapan bir Roma askeri için özel olarak yapılmış olabileceği düşünülüyor.

1911’de ünlü Mısırbilimci Sir Flinders Petrie tarafından Lahun’da bulunan şapka, bugün Bolton Müzesinin en dikkat çekici parçaları arasında yer alıyor. Konik formdaki şapka; kahverengi, kırmızı, yeşil ve mavi keçeden oluşan katmanları, merkezdeki düğmesi ve ince işçiliğiyle şaşkınlık oluşturuyor.

Uzmanlara göre hem sert çöl güneşine hem de kum fırtınalarına karşı koruma sağlayan tasarımı, onu tipik Roma şapkalarından ayıran eşsiz bir örnek yapıyor. Kıpti tekstil sanatının canlı renklerini ve ustalıklı dikiş tekniklerini taşıyan eser, aynı zamanda döneminin kültürel karışımını da gözler önüne seriyor.

2025’te koruma çalışmalarının ardından ilk kez sergilenen şapka üzerinde çalışan konservatör Jacqui Hyman, “Bu şapka giyilmek için yapılmış. Keşke konuşabilse de kime ait olduğunu söylese…” diyerek gizemin tam olarak çözülmediğini belirtiyor.

1.700 yıllık bu başlık, hem Roma hem Kıpti tarihine açılan büyüleyici bir pencere olmaya devam ediyor.

2 bin 100 yıllık tarihi eserin üzerinde sazını parçalayarak yapay zekayı protesto etmişti! Ünlü türkücüye soruşturma

İsrail'in hedefi Müslüman kimliği: Bazıları Türk eseri olan 316 tarihi miras yok edildi!

