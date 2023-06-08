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Yaşam Şapka değil mantar!
Yaşam

Şapka değil mantar!

Yeniakit Publisher
2023-06-08 10:36:00 -
Şapka değil mantar!

Tokat'ta bir vatandaş bulduğu mantarın büyüklüğüne şaşırdı, 'şapka olur mu ?' diyerek kafasına geçirdi.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sapka-degil-mantar-54556

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