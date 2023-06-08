Şapka değil mantar!
Tokat'ta bir vatandaş bulduğu mantarın büyüklüğüne şaşırdı, 'şapka olur mu ?' diyerek kafasına geçirdi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sapka-degil-mantar-54556
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Tokat'ta bir vatandaş bulduğu mantarın büyüklüğüne şaşırdı, 'şapka olur mu ?' diyerek kafasına geçirdi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sapka-degil-mantar-54556
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