Sapını çöp diye apar topar atıyoruz ama hemoroidin dermanı sapında! Bu sebzeden patlıcan reçeli bile yapılıyor

Biber, domates ve patlıcan da güneşi, sıcağı ve rutubeti sever. Sıcak iklimlerden hoşlanan bir sebzedir. Patlıcan tarihçe olarak, Hindistan'da yetiştirilmeye başlanmıştır. Avrupa'ya ise İspanyollar tarafından getirilen bir besindir. Ülkemize ise Avrupa’dan gelmiştir. Ülkemizde genel olarak karnıyarık, imambayıldı ve patlıcan kebapları yapılırken ana madde olarak patlıcan sebzesi kullanılır. Bu yemeklere ek olarak patlıcanın turşusu, köftesi, dolması, kebabı gibi değişik çeşitleri ülkemizde yer almaktadır. Patlıcanı diğer sebzelerden ayıran önemli özelliklerden biri de içerisinde nikotin maddesini bulundurmasıdır. Patlıcanın faydaları nelerdir? Buna göre patlıcan neye, hangi hastalıklara iyi gelir? İşte yanıtı…

PATLICAN SAPININ FAYDALAR

Herkes patlıcanın sapını ayıklayıp çöpe atıyoruz. Patlıcan sapının faydalarını bilince pişman olacaksınız.

DOĞAL YÖNTEM

Hemoroid yaygınlaşan ve günümüzde fobili hasta haline geldi. Lazer, ilaç ve operasyon gibi tedavi yöntemleri vardır. Bu yollara başvurmadan evde doğal yöntemlerle hemoroidten kurtulmanız mümkün. Patlıcan kürünü uygulayınız. Kullananlar olumlu yolda ilerlediklerini söylüyorlar.

MALZEMELER:

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5 adet kadar patlıcan sapı

5 bardak kadar içme suyu

YAPILIŞI

Patlıcanın yeşil sap kısmını kesin. Güzelce yıkayın. Tenceredeki suyun içine koyun ve kaynatın. Tencerenin kapağını kapatalım. kısık ateşte yarım saat kaynatın. tencerenin kapağını açmayın. Soğuduktan sonra kapağını açıp içindeki patlıcanları alın. Kalan suyu da buzdolabına koyabilirsiniz. Sabah akşam olmak üzere günde 2 kez aç karnına bir bardak tüketin. 5 gün boyunca bu kürü içebilirsiniz.

Patlıcan Reçeli Tarifi İçin Malzemeler

Yarım kilo minik patlıcan

4 su bardağı şeker

4 su bardağı su

1 kaşık limon tuzu

Patlıcan Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

Patlıcanları soyarak başlıyoruz. Çok küçük oldukları için bir hayli soyması da zor oluyor.

Soyduktan sonra acı suyunun çıkması için su dolu bir kaba koyuyoruz.

Bir de üzerine ağır bir şey koyun. Bütün patlıcanlar su içinde kalsın, ben üzerine tabak kapattım.

Bu şekilde tam 2 saat bekletmemiz lazım.

2 saat bekleyen patlıcanları yıkayıp tencerede kaynatacağımız suyun içine 1 kaşık limon tuzu atıyoruz.

Kaynamaya başlayınca da patlıcanları atıp kaynatıyoruz. Kısık ateşte olacak.

Kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra çıkarıyoruz.

Soğuk suda yıkayıp sıkıyoruz.

Resimde gördüğünüz gibi sıkıp kuru bir bezin üzerine koyup kurutmanız lazım. Söylediğim gibi baya oyalayan bir reçel:)

4 bardak şeker ve 4 bardak su ile hazırladığımız şerbetin içine sıktığımız patlıcanları atıp kıvam alıncaya kadar kaynatıyoruz.

Bir kaç damla da limon damlatırsanız şekerlenmesini önlemiş olursunuz. Afiyet olsun.

PATLICANIN ZARARLARI

Patlıcan birçok yararlı maddeyi bünyesinde barındırsa da zararları da saymakla bitmemektedir. Patlıcanın tüketilme biçimleri, tüketilme süreleri ve içerisinde barındırdığı bazı maddeler yüzünden insan vücudunu olumsuz etkiler. Bunlar gene olarak şu şekildedir:

İçinde nikotin bulundurması yüzünden aşırı tüketimi sonucunda sigaranınki gibi bazı yan etkilere neden olabilir.

Tüketilme süresine dikkat edilmezse yani aşırı bir şekilde patlıcan tüketimi gerçekleştirilirse derinizde kaşıntı ve kızarıklıklar çıkabilir.

Tüketilme şekli olarak uzmanlar patlıcanın çiğ tüketimine kesinlikle izin vermemektedir. İçinde birçok maddeyi barındırdığı için zehirlenmelere yol açabilmektedir. Patlıcan közlenerek veya kızartılarak yendiği zaman zararlı bakteriler öleceği için zehirlenmeleri en aza indirir.

Herhangi bir yan tesir görülmemesine karşı bir beslenme uzmanına da danışabilirsiniz. Android problemi olarak da bilinen bu rahatsızlık, alınacak randevu üzerine muayene eşliğinde tedavi yöntemleri üzerinden ortadan kaldırılır.

Basur İçin Hangi Doktora Gidilir?

Basur problemi ile karşı karşıya kalan kişiler genel cerrahi uzmanlarını başvurmaktadır. Alınacak olan randevu dahilinde genel cerrahiye yönlendirilen kişiler, Uzman Doktor kontrolünde tedaviye alınır. Bu konuda iç ve dış basur çeşitlerine bağlı olarak değişik tedavi yönteminde ele alınır. Genel cerrahi bölümünün sorumluluğu dahilinde gerçekleşen bu tedavi yöntemleri, hemoroid sorununu kısa bir süre içerisinde ortadan kaldırır. Özellikle geçirebilecek olası probleme karşı erken zamanda Uzman doktora başvurmak en önemli husustur.