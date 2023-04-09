Hiç bilmiyorduk: Canan Karatay önerdi, biz araştırdık! Dağılmayan içli köfte tarifinin püf noktası! Ustaların gizli sırları

İçli köfte sağlıklı mı?

Yıllardır sağlıklı beslenme konusunda yaptığı önerilerle milyonlarca kişinin hayatına dokunan Prof. Dr. Canan Karatay, önemli bir soruya daha cevap verdi. Karatay dünyanın en sağlıklı yiyecekleri hakkında bilgiler vermeye devam ederken bu kez içli köfte hakkında bilgi verdi. Kebap da yemek gerektiğini belirten Canan Karatay, "Çiğköfte ve içli köfte en sağlıklı yiyeceklerdir. İçli köftenin kızartılmış olanı değil haşlanmış olanını yiyin. Çok sağlıklıdır ve bulduğunuzda bol bol yiyin' dedi.

Bizler sizler için Ramazan sofralarınıza ve misafirlerinize yakışacak en güzel içli köfte tarifini araştırdık. Şimdiden afiyet olsun...

Hemen hemen herkesin severek tükettiği yiyeceklerden biride hiç şüphesiz içli köftedir. Davetlerde sürprizlerde veya çalışan hanımların pratik olarak sunabileceği yiyeceklerdendir içli köfte. Zor gibi görünür ama doğru tarifle hiç bilmeyen birinin bile kolayca yapabileceği yemektir. Hanımların maharet sergisi olan içli köftenin tarifine bakalım:

Dış harcı için malzemeler

5 su bardağı ince bulgur

2 bardak un

Bir yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı un

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kasığı pul biber

Bulguru ıslamak için sıcak su

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İç harcı için malzemeler

Yarım kg kıyma

Yarım kg soğan

Karabiber pul biber

Biber salçası

Domates salçası

200gr kadar kuyruk yağı



iç harcı için tarif :

Yapmaya başlamadan bir gün önce iç harcını yapmanızı tavsiye ederek iç harcın tarifini vermeye başlıyoruz. Tencereye koyduğumuz kuyruk yağını üzerine biraz su koyup tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte kavrulmasını sağlıyoruz. Kuyruk eti, yağını verdikten sonra üzerine kıymamızı ekliyoruz ve güzelce pişmesini sağlıyoruz. Daha sonra üzerine küçük küçük doğramış olduğumuz soğanları ekliyoruz ve yine kısık ateşte yumuşayana kadar pişmesini sağlıyoruz. Soğanımızın piştiğinden emin olduktan sonra üzerine domates ve biber salçasını ekletip biraz daha kavuruyoruz. Ve ardından karabiber ve pul biber ekliyoruz. Artık iç harcımızı bir tepsiye yayıp soğutup dolaba koyuyoruz.

Dış harcı için tarif:

5 su bardağı bulgurumuzun üzerini geçmeyecek şekilde sıcak su ekliyoruz. ıslandıktan sonra artık yoğurmak için hazırlığımızı yapıyoruz. ıslanmış olan bulgurumuzun üzerine domates salçası, biber salçası tuz ekleyip karıştırıyoruz. Yoğurabilmek için bir su bardağı oda sıcaklığındaki suyumuzu ekleyip yoğuruyoruz. Bulgur suyunu çektiğinde yeniden bir bardak kadar su koyup yoğuruyoruz. Yoğurma işleminden emin olduktan sonra bulgurumuzu tepsinin içine yayıp üzerine unumuzu yayıyoruz ve üzerine bir miktar her yerine hafiften ulaşacak su serpiştiriyoruz. Artık dış harcımız nasıl oldu diye test zamanı gelmiştir. Mandalına büyüklüğünde hamuru alıp açma denemesi yapıyoruz . Eğer gerekiyorsa bir miktar daha un koyabiliriz. Veya suyu eksikse bir miktar daha ekliyoruz. Dikkat edelim dış harcın su ayarı işin püf noktası oluyor.

Hiç bilmeyenler için köfte oyma tarifi

Mandalina büyüklüğünde aldığımız hamurumuzu yuvarlıyoruz ve düzleştiriyoruz daha sonra dondurmuş olduğumuz içimizden bir yemek kaşığı kadar koyuyoruz ve uçlarını birleştiriyoruz. En son olarak elimizi hafif ıslatıp nazik bir şekilde ıslatıp yavaşça yuvarlayıp üzerine hafif bir şekilde basıyoruz. Evet artık içli köftemiz kaynamaya hazır hale gelmiştir. Küçük bir tencereye bir litre kadar suyu koyuyoruz ve içerisine tuz ve limon suyu ekleyip kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan suyumuzun içerisine içli köftelerimizi yavaşça bırakıp 8- 10 dakika kaynattıktan sonra bir süzgeçte suyunu bırakmasını sağlıyoruz. Artık servise hazır

İçli köfte için pratik bilgiler

Fazla olan içli köftelerinizi gerek daha sonra yemek veya ansızın gelen misafirlerinize sunmak için tepsi içerisine köftelerinizin yapışmaması için buz dolabı poşetini serip içli köfteleri dizmeniz ve donmasını sağlamanız gerekmektedir. Buzdolabında bir gün bekleyen içli köfteleri yiyebileceğiniz miktarda ayarlayıp dolabınızda saklayabilirsiniz. Yemek istediğiniz zaman daha önceki gibi kaynar suyun içerisine tuz ve limonu ekleyerek hazırlıyoruz kaymanmış olan suyun içerisine buzluktan çıkarılmış donmuş halde olan içli köfteleri suyun içerisine bırakıyoruz. Ortalama 15 dakika harlı ateşte kaynamasını sağlıyoruz. Afiyet olsun…