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Sapık Adnan Oktar mahkeme salonundan atıldı! Verdiği cevap çare etmedi

Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar, tüm uyarılara rağmen mahkemede maske takmadı. Alerjisi olduğu gerekçesiyle maske takmadığını belirten Oktar, mahkeme heyeti tarafından salondan atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 12:59:00 -
Sapık Adnan Oktar mahkeme salonundan atıldı! Verdiği cevap çare etmedi

Suç örgütü elebaşısı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 77'si tutuklu 238 sanığın, yargılanmasına devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 76. duruşmaya, Adnan Oktar'ın da bulunduğu 60 tutuklu sanık ile çok sayıda tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak yapılan duruşmada, mahkeme başkanı da salondaki herkesin maske takması konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Maske takmayınca salondan çıkarıldı

Mahkeme başkanının uyarılarına rağmen duruşmalara maske takmadan katılan Adnan Oktar'ın, bugün de ikazlara uymaması üzerine mahkeme heyetince ara karar oluşturuldu.

Heyet, sanık Oktar'ın, tüm uyarılara rağmen salgın hastalık nedeniyle maske takmamakta ısrar etmesi nedeniyle genel sağlığın korunması için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 204. maddesi gereği salondan çıkarılmasına karar verdi. Kararın ardından sanık Oktar, cezaevi personeli tarafından salondan çıkarıldı. 

Oktar ise alerjisi olduğundan dolayı maske takamadığını söyledi.

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