Sapığın şikâyetiyle hayatını kararttılar

Mustafa Durmaz İstanbul

Okullarda beden eğitimi derslerinin ve kız öğrencilerin bu derste eşofman giymesinin zorunlu tutulmasını eleştirdiği gerekçesiyle malum zihniyet tarafından linç edilen ve akabinde meslekten ihraç edilen Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı’yı şikayet eden şahsın cinsel taciz ve hırsızlıktan hüküm giydiği ortaya çıktı. Laikçi medyanın hedef gösterdiği Konya Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Ercan Harmancı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi veren mahkum Melih Gürler’in cinsel taciz, yağma ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan 30 yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

Önce hedef gösterildi sonra meslekten atıldı

Konya Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Felsefe öğretmenliği yapan Ercan Harmancı, Batı dünyasının Türkiye’ye dayattığı karma eğitim modelini sosyal medya hesabından sık sık eleştiriyordu. Modern bir eğitim modeli olduğu iddiasıyla ülkemize dayatılan karma sistemin eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediğini savunan, beden eğitim dersinin zorunlu tutulmasına karşı çıkan Harmancı, önce İslam karşıtı medya tarafından hedef gösterildi. Küfürlerin, hakaretlerin havada uçuştuğu karalama kampanyasında, düşünce özgürlüğü adeta hiçe sayıldı. Sonra da azgın azınlığın etkisinde kalan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından jet hızıyla açığa alındı. En sonunda da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma sonucu öğretmenlik mesleğinden ihraç edildi.

Suç makinesi şikâyetçi

İslam düşmanlarının hedef haline getirdiği Harmancı’ya dava açılması yönünde suç duyurusunda bulunan şikayetçinin ise cinsel taciz suçlusu olduğu ortaya çıktı. Manevi eğitimden uzaklaşıp, içinden çıkılmaz buhrana itilen gençlere sürekli olarak dürüstlük ve ahlakı tavsiye eden Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı hakkında şikayetçi olan Melih Gürler’in cinsel taciz başta olmak üzere 9 farklı suç kaydının olduğu tespit edildi. İftira, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, cinsel taciz, cumhurbaşkanına hakaret, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, suç uydurma ve devletin egemenlik alametlerini alelen aşağılama suçlardan kaydı bulunan Gürler’in 30 yıl 7 ay hapse mahkum edildiği belirlendi. Devlet ve millete işlediği suçlardan dolayı tam 19 hapishane değiştiren suç makinesi Gürler’in halen yatmakta olduğu Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’nden 28 Aralık 2017 tarihinde, Ercan Harmancı hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

“Paylaşımlarda hiç kimseyi hedef almadım”

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun yürüttüğü soruşturmada ifade veren Ercan Harmancı, şunları söyledi: “Bu paylaşımlarımda toplumun hiçbir kesimini ve hiçbir toplumsal yapıyı hedef almadım. Okuldaki tüm öğrencileri önce öğrencim, sonra kızım gibi görmekteyim. Beni tanıyan herkes de bu hassasiyetlerimi bilir. Ben öğrencilerime kız öğrencilerin kendilerine uygun olan mesleğe yönelik eğitim almaları gerektiğini ifade etttim. Paylaşımlarımı Milli Eğitim Bakanlığı’nın din öğretim programını ve imam hatip okullarının misyon ve vizyonunu esas alarak yaptım. Paylaşımların gündeme gelerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıpratabileceğini kesinlikle ön göremedim.”