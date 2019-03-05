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Sapığın şikâyetiyle hayatını kararttılar

Sürekli olarak İslam’ı ve Müslümanları tahkir eden azgın azınlığın kılavuzu deşifre oldu. Beden Eğitim derslerinin zorunlu tutulmasına karşı çıktığı için laikçi medya tarafından hedef gösterilerek mesleğinden edilen Konya Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı’nın görevden atılmasını yargıya taşıyan hapisteki Melih Gürler adlı şahsın, cinsel taciz de dahil ‘suç makinesi’ olduğu ortaya çıktı.

05 Mart 2019 Salı 09:13

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Okullarda beden eğitimi derslerinin ve kız öğrencilerin bu derste eşofman giymesinin zorunlu tutulmasını eleştirdiği gerekçesiyle malum zihniyet tarafından linç edilen ve akabinde meslekten ihraç edilen Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı’yı şikayet eden şahsın cinsel taciz ve hırsızlıktan hüküm giydiği ortaya çıktı. Laikçi medyanın hedef gösterdiği Konya Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Ercan Harmancı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi veren mahkum Melih Gürler’in cinsel taciz, yağma ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan 30 yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

Önce hedef gösterildi sonra meslekten atıldı

Konya Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Felsefe öğretmenliği yapan Ercan Harmancı, Batı dünyasının Türkiye’ye dayattığı karma eğitim modelini sosyal medya hesabından sık sık eleştiriyordu. Modern bir eğitim modeli olduğu iddiasıyla ülkemize dayatılan karma sistemin eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediğini savunan, beden eğitim dersinin zorunlu tutulmasına karşı çıkan Harmancı, önce İslam karşıtı medya tarafından hedef gösterildi. Küfürlerin, hakaretlerin havada uçuştuğu karalama kampanyasında, düşünce özgürlüğü adeta hiçe sayıldı. Sonra da azgın azınlığın etkisinde kalan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından jet hızıyla açığa alındı. En sonunda da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma sonucu öğretmenlik mesleğinden ihraç edildi.

Suç makinesi şikâyetçi

İslam düşmanlarının hedef haline getirdiği Harmancı’ya dava açılması yönünde suç duyurusunda bulunan şikayetçinin ise cinsel taciz suçlusu olduğu ortaya çıktı. Manevi eğitimden uzaklaşıp, içinden çıkılmaz buhrana itilen gençlere sürekli olarak dürüstlük ve ahlakı tavsiye eden Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı hakkında şikayetçi olan Melih Gürler’in cinsel taciz başta olmak üzere 9 farklı suç kaydının olduğu tespit edildi. İftira, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, cinsel taciz, cumhurbaşkanına hakaret, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, suç uydurma ve devletin egemenlik alametlerini alelen aşağılama suçlardan kaydı bulunan Gürler’in 30 yıl 7 ay hapse mahkum edildiği belirlendi. Devlet ve millete işlediği suçlardan dolayı tam 19 hapishane değiştiren suç makinesi Gürler’in halen yatmakta olduğu Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’nden 28 Aralık 2017 tarihinde, Ercan Harmancı hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

“Paylaşımlarda hiç kimseyi hedef almadım”

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun yürüttüğü soruşturmada ifade veren Ercan Harmancı, şunları söyledi: “Bu paylaşımlarımda toplumun hiçbir kesimini ve hiçbir toplumsal yapıyı hedef almadım. Okuldaki tüm öğrencileri önce öğrencim, sonra kızım gibi görmekteyim. Beni tanıyan herkes de bu hassasiyetlerimi bilir. Ben öğrencilerime kız öğrencilerin kendilerine uygun olan mesleğe yönelik eğitim almaları gerektiğini ifade etttim. Paylaşımlarımı Milli Eğitim Bakanlığı’nın din öğretim programını ve imam hatip okullarının misyon ve vizyonunu esas alarak yaptım. Paylaşımların gündeme gelerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıpratabileceğini kesinlikle ön göremedim.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:13
  1. İstanbul
  2. beden eğitimi dersleri
  3. Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı
  4. cinsel taciz
  5. hırsızlık
  6. Konya Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Ercan Harmancı
  7. Cumhuriyet Başsavcılığı
  8. Melih Gürler
  9. Konya Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
  10. karma eğitim modeli
  11. İslam
  12. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
  13. İslam düşmanları
  14. Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi
  15. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu

YORUM YAZ

  • hülyahülya12 dk önce
    beden eğitimi dersini neden istemiyorlar?
  • Alparslan Alparslan 16 dk önce
    Şikayet eden kişilerin durumunu araştırmayan yargı ne kadar doğru karar verebilir. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden bir sürü halve harekette bulunan bir sürü memuru atması gerekirken,bu yapılan ne kadar doğru olabilir.
  • Şehmus oralŞehmus oral20 dk önce
    Hale bak ya.birde akp iktidardır diyorlar.bu nasıl bir mahkumiyet.bu devletin liyakat sorunu var.
  • CoskunakademiCoskunakademi23 dk önce
    Valla iyi ki bunu sikayet etmis esofman giyen ogrencisinden tahrik olan bir beyinsizin acilen egitimden el cektirilmesi lazim ve hicbir skrabasi kiziyla bu adamin evine dahi gitmesin mazallah orda tahrik olabilir bu uckur duskunu zevat o ogrencilere o gozle bakmayacaksin efendi onlara kizinmis kardesinmis gibi bakacaksin
  • ihsanihsan35 dk önce
    bu öğretmen tekra5r soruşturulsun adalet yerini bulsun
  • Hakan mertHakan mert39 dk önce
    Doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar biz ozumuze donmeliyiz Avrupa birliği dayatmalarini ve Avrupa birliğini istemiyoruz
  • ayşe gülayşe gül47 dk önce
    yazık ya. hiç adil değilhatırlıyorum da tacizci olduğu alenen ortaya saçılan bir eğitimcidahi meslekten atılmamış görev yeri değiştirilmişti . bence mücadele edip görevine dönsün. fikir özgürlüğünü kullanmış.

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