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Aktüel

Şaphane pazarı tekrar açılıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde pozitif Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan sebze-meyve pazarı bu hafta yeniden açılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:09:47 -
Şaphane pazarı tekrar açılıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde pozitif Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan sebze-meyve pazarı bu hafta yeniden açılıyor.


Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Korona virüs (Covd-19) önlemleri kapsamında 4 haftadan bu yana geçici olarak kapalı bulunan sebze-meyve pazarının bu hafta Cuma günü gerekli tedbirler alınarak yeniden açılacağını söyledi. Daşhan, ” Bu hafta yeniden açılacak olan pazar yerinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini yoğunluğun olmadığı, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlıklı koşullarda temin edebilmesi için gerekli önlemler alınacaktır’’ dedi.

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