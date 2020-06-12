Şaphane pazarı tekrar açılıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde pozitif Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan sebze-meyve pazarı bu hafta yeniden açılıyor.

Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Korona virüs (Covd-19) önlemleri kapsamında 4 haftadan bu yana geçici olarak kapalı bulunan sebze-meyve pazarının bu hafta Cuma günü gerekli tedbirler alınarak yeniden açılacağını söyledi. Daşhan, ” Bu hafta yeniden açılacak olan pazar yerinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini yoğunluğun olmadığı, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlıklı koşullarda temin edebilmesi için gerekli önlemler alınacaktır’’ dedi.