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Sapanca’da larva ilaçlamaları başladı

Sapanca Belediyesi, bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla larva ilaçlama çalışmasına başladı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 17:34
Sapanca’da larva ilaçlamaları başladı

Sapanca Belediyesi, bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla larva ilaçlama çalışmasına başladı.


Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, mevsim koşulları ve günlük ısı değerlerinin mevsim ortalamalarının üzerinde seyrettiği günlerde larva oluşumunun hızlandığını açıkladı. Park Bahçeler Müdürü Kazım Şirin, “Ekiplerimiz, etkin bir şekilde çalışmaktalar ve yaz aylarının kavurucu sıcak günlerinde Sapanca sakinlerinin sineksiz ve haşeresiz huzurlu geçirmeleri için önlemlerimizi almış bulunmaktayız” dedi.


Sinek ve haşerelerin larva döneminde tamamen yok edilmesi amacıyla çalışma başlatan Park Bahçeler Müdürü Şirin, “Kanalizasyon, atık su giderleri, köprü altları, lağım gibi kapalı kanalları yoğun olarak ilaçlayarak buralarda üreyen sinek, sivrisinek ve böcek yumurtaları, daha yumurta aşamasında iken yok ediliyor. Bizler ne kadar ilaçlama çalışması yaparsak yapalım eğer vatandaşlarımız besicilik yapıyor ve ahır içinde ve dışında gübre biriktiriyorlarsa o ilaçlamanın etkisi olmuyor. Lütfen vatandaşlarımız gübre biriktirmesinler bahçelerindeki açık kanallardaki temizliğe dikkat etsinler” diye konuştu.


Vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 17:34
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