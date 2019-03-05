Sapanca Gölü’nü besleyen Kurtköy Deresi ıslah ediliyor

Sapanca Gölü’nü besleyen derelerden olan ve yaşanan selin taşıdığı millerle yatağı değişen Kurtköy Deresi, SASKİ ekiplerinin ıslah çalışmalarıyla asıl yatağına kavuşuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü’nü ve gölü besleyen dereleri korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin en kaliteli içmesuyunu vatandaşların musluklarına ulaştırdıklarını ve bunu sağlamak için suyun kaynağında korunmasının büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, “Kısa süre önce, yaşanan selin taşıdığı millerle yatağı değişen Yanık Deresi’ni ıslah etmiştik. Şimdi de yine sel neticesinde malzeme birikmesi sonucu yatağı değişen Kurtköy Deresi’ni ıslah ediyoruz. Havza Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerimiz hava şartlarının elverişli olduğu bu günlerde yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Dere yatağından yaklaşık 150 kamyon malzeme çıkaracağımızı öngörüyoruz. İnşallah çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayarak Kurtköy Deresi’ni asıl yatağına kavuşturacak, Sapanca Gölü’nü bu deremizden de en iyi şekilde beslenmesini sağlayacağız” dedi.