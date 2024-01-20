Santos ilk hezimetini Pendik'te yaşadı! Büyük şok! 21. Haftanın en büyük sürprizi...

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Santos'lu Beşiktaş, Pendik'te ağır bir yenilgi almış oldu.

82' GOL | Nuno Sequeira ile fark dörde çıkıyor. Sol kanatta topla buluşan Nuno Sequeira ceza sahası içindeki Umut'u topla buluşturmak istedi ancak top doğrudan ağlara gitti ve fark dörde çıktı.

74' GOL | Mame Thiam ile fark üçe çıkıyor. Ibrahim Akdağ'ın uzun topunda Zaynutdinov topa vuramadan Halil araya girdi ve ceza sahası içine girdi devamında topu altı pastaki Thiam ile buluşturdu ve Thiam topu ağlara gönderdi.

70' GOL | Pendikspor Halil ile farkı ikiye çıkardı. Alpaslan'ın kullandığı taç atışında Umut Nayir topu arkaya aşırdı ve Halil savunma arkasına sarktı ve ceza sahası içine giren Halil'in yakın köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu.

69' Beşiktaş golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada. Topla birlikte ceza sahasının önüne kadar gelen Gedson, Rebic'e pasını aktardı. Rebic boş durumdaki Muleka'ya topu aktardı ve Muleka topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem Ofsayt bayrağını kaldırdı.

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70' GOL | Pendikspor Halil ile farkı ikiye çıkardı. Alpaslan'ın kullandığı taç atışında Umut Nayir topu arkaya aşırdı ve Halil savunma arkasına sarktı ve ceza sahası içine giren Halil'in yakın köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu.

60' Pendikspor yine net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Halil ortasında Thiam'ı topla buluşturdu ancak Thiam'ın vuruşunu kaleci Mert son anda kurtardı.

54' Bu sefer de Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan topla birlikte hızlı çıkan Rashica ceza sahası içine giren Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak Cenk topa ıska geçti.

53' Pendikspor yine net fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan topla birlikte gelen Thiam'ın ortasında altı pasın içerisinde topla buluşan Umut'un vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

52' Beşiktaş etkili geldi. Ghezzal'ın açtığı ortada ceza sahası dışında topla buluşan Tayfur'un vuruşu direğin yanından auta çıktı.

50' Pendikspor yine etkili geldi. Alpaslan sağ kanattan savunma arkasına sarkan Halil'i topla buluşturdu ancak Halil'in pasında altı pasta topla buluşan Erencan topun üstüne bastı ve top auta çıktı.

49' Pendikspor etkili geldi. Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Umut pasında Erencan'ı topla buluşturdu ancak Erencan'ın pası doğrudan auta çıktı.

48' Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşunu yapan Zaynutdinov'un şutu direğin yanından auta çıktı.

36' Tayfur Bingöl sağ kanatta Rashica ile yaptığı verkaç sonrasında son çizgiye indi ve ortasını açmak istedi ancak dengesini kaybetti ve top auta çıktı.

29' Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta Onur'un pasında ceza sahasına giren Rashica topu Cenk'e çevirdi ancak Cenk şutunu çekemeden savunma topu kornere gönderdi.

23' SARI KART | Beşiktaş'ta Demir Ege, Halil'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

20' SARI KART | Umut Nayir, Gedson'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

16' Pendikspor sağ kanattan hızlı çıktı. Sağ kanatta savunma arkasına sarkan ve topla buluşan Erencan son çizgiye inip ortasını açmak istedi ancak yardımcı hakem topun auta çıktığını söyledi.

15' Gedson'un kısa kullandığı köşe vuruşunda Rashica topu aldı ve ortasını açtı ancak altı pasta şutunu çeken Cenk'in vuruşu üstten farklı şekilde auta çıktı.

14' Beşiktaş etkili geldi. Ön alan baskısında top kazanan Gedson topla birlikte geldi ve pasında Rashica'yı topla buluşturdu, şık bir çalımla önünü boşaltan Rashica pasını Cenk'e verdi. Cenk'in sert vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

13' Gedson'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Semih'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

12' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte gelen Semih ortasını açtı ancak Tayfur topa vuramadan savunma topu kornere yolladı.

11' Midtsjö savunma arkasına sarkan Umut'u topla buluşturmak istedi ancak Tayyip Talha topu uzaklaştırdı.

8' Mame Thiam sol kanattan hızlı çıktı ancak ortasında top doğrudan auta çıktı.

7' Nuno Sequeira savunma arkasına sarkan Erencan'ı topla buluşturmak istedi ancak savunma son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

5' GOL | Umut Nayir ile Pendikspor öne geçiyor. Sol kanatta Thiam'ın pasında topu önüne alan Umut Nayir şık bir çalımla önünü boşalttı ve ceza sahasının sol kenarından sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.