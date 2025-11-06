  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

50 araç, onlarca ev ve posta kutularına insan kanlarıyla gamalı haçlar çizildi! Almanya'da kanlı nefret mesajı

İsrail sorusu soran İtalyan gazeteci işten kovuldu: Rusya bir ülkeyi işgal etti İsrail ise saldırıya yanıt verdi

“Yolsuzluk yok, rüşvet yok, irtikap yok” Vatandaşa hizmetin yanında destek var

‘Yanlışlıkla olmuş’ dediler! İngiltere hapishanelerinde fıkra gibi olay

Bay Kemal'in Ecevit mesajı CHP'lileri kırmızı görmüş boğaya çevirdi: Bari burada şov yapma! Korkak…

Fidan’dan yurt dışındaki Türkler için net mesaj! Hizmette yeni dönem başlıyor! 3 milyonu aşan işlem hacmi dikkat çekti!

Bir vasiyetle başlayan gelenek: Türbe Dede Pilav Günü! İstanbul Valisi Gül ile AK Parti İl Başkanı Özdemir 15 bin kişiye kavurma pilav dağıttı

Türkiye’nin petrol devi, en büyük şirketiydi: Kötü haber geldi!

Rus istihbaratından şok eden iddia! Batı ülkelerinin korkunç gizli planı sızdı

Bu ne yaman çelişki Özgür! Kenan Evren’in YÖK’ü gitsin anayasası kalsın
Yerel Şantiyede feci ölüm! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Yerel

Şantiyede feci ölüm! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şantiyede feci ölüm! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Mersin Erdemli'de beton dökümü sırasında mikserin pompa kolu yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan 45 yaşındaki Hamza Dikmen, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan iş kazası, şantiyeyi yasa boğdu. Olay, sabah saatlerinde Arkıt Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İnşaatta beton döken ekip, mikserin pompa kolunu yüksek gerilim hattının altına kurdu.

Döküm sırasında beton mikserinin pompa kolu yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada pompa ucundan betonu yönlendiren işçi Hamza Dikmen, elektrik akımına kapıldı. Dikmen'in yere yığıldığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Dikmen'i ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Dikmen, kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Dikmen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Defne’deki kazada minibüs yan yattı iki kişi yaralandı
Defne’deki kazada minibüs yan yattı iki kişi yaralandı

Yerel

Defne’deki kazada minibüs yan yattı iki kişi yaralandı

Pakistan’da feci kaza yolcu otobüsü ile LPG tankeri birbirine girdi: 5 öldü, 4 kişi yaralandı
Pakistan’da feci kaza yolcu otobüsü ile LPG tankeri birbirine girdi: 5 öldü, 4 kişi yaralandı

Dünya

Pakistan’da feci kaza yolcu otobüsü ile LPG tankeri birbirine girdi: 5 öldü, 4 kişi yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23