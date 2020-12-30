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Aktüel Şantiye işçileri 3 yıldır tilki ailesini elleriyle besliyor
Aktüel

Şantiye işçileri 3 yıldır tilki ailesini elleriyle besliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:41:40 -
Şantiye işçileri 3 yıldır tilki ailesini elleriyle besliyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir şantiyeye her gece aynı saatlerde gelen tilki ailesini, işçiler elleriyle besliyor.

Şantiye işçisi Mehmet Poyraz, çalıştığı Kumalar dağı Çakmaktepe mevkisindeki iş yerine 3 yıl önce gece gelen aç tilkiyi ekmekle besledi.

Daha sonraki günlerde de aynı saatlerde şantiyeye gelerek, rutin olarak beslenmeye alışan tilki ile işçi Poyraz arasında duygusal bağ oluştu.

İlk yılın sonunda tilki, şantiyeye yavrularıyla gelerek Poyraz ve diğer işçilerin de elinden ailece beslenmeye başladı.

Poyraz, AA muhabirine, içindeki hayvan sevgisini tilkilerin de hissettiğini söyledi.

Tilkilerin sezilerinin çok güçlü olduğuna dikkati çeken Poyraz, şunları kaydetti:

"Çalıştığımız ortam, yaban hayvanlarının bol olduğu bir yer. Tilki, akşam saatlerinde yemek için düzenli olarak iş yerimize gelir. Şantiyedeki arkadaşlarımızla birlikte ellerimizle her gün düzenli olarak onları besliyoruz. Bu böyle 3 yıl devam etti. İlk yıl kendisi geliyordu. İkinci yıl yavrularını da alıştırdı ve onlarla birlikte gelmeye başladı. Hayvanları beslemekten mutluyuz. Onlar bizim zararsız olduğumuzu sezdiler. Çünkü sezgileri gerçekten çok güçlü. Dolayısıyla onlarla iç içe yaşıyoruz."

Poyraz, çok sevdikleri tilki ailesine alıştıklarını dile getirdi.

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