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Gündem Santa Maria Kilisesi'ne saldırıda flaş gelişme!
Gündem

Santa Maria Kilisesi'ne saldırıda flaş gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-01-29 19:42:00 - 2024-01-29 19:46:15

Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ne saldırıda gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybederken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalandı.

Saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre operasyonda gözaltına alınanların sayıları 51’e yükseldi.

Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşları!

Operasyona ve şüphelilere ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alınanların Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşı oldukları belirlendi. 150 kişilik özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları tespit edildi. Aracın yol güzergâhını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’ne gittiğini belirledi.

Burada tespit ettikleri adreslerin yakınlarında kar maskelerini de bulan ekipler adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. ile birlikte saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen 51 kişi gözaltına alındı.
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Şüphelilerden 23’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına da başlandığı öğrenildi.

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