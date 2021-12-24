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Ekonomi Santa Farma’ya verimlilik proje ödülü
Ekonomi

Santa Farma’ya verimlilik proje ödülü

Santa Farma İlaç’ın HVAC Sistemleri Ekonomi ve Enerji İzleme Projesi, ödüle lâyık görüldü. Firmaya Bilişim Vadisi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla düzenlenen törende 2021 Verimlilik Proje Ödülü verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 12:47:00 -
Santa Farma’ya verimlilik proje ödülü

Santa Farma, kalkınmaya katkıda bulunan verimlilik odaklı projesiyle 3 yılda 3 bin 455 hane elektrik, 800 hane doğal gaz, 24 bin hane su tüketimine eş değer enerji ve doğal kaynak tasarrufu sağladı. Proje kapsamında geliştirilen, enerji ve doğal kaynak tüketimini optimize eden yöntemlerle 6 milyon 800 bin kw elektrik, 800 bin Sm³ doğal gaz, 24 bin m³ su tasarrufu elde edilmiş oldu.

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