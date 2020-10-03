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Gündem Sansür yok yalan dolan bitecek
Gündem

Sansür yok yalan dolan bitecek

Sosyal medyada dolaşan yalan, yanlış bilgileri engellemesinin yanı sıra, tehdit, hakaret, taciz ve karalama kampanyalarını engelleyecek olan sosyal medya yasası, ülkedeki vatandaşların her ferdine hizmet edecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:11:00 -
Sansür yok yalan dolan bitecek

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Sosyal Medya Yasası’nı Akit’e değerlendiren Bilişim uzmanları ise, yasanın sosyal medya kullanımını kısıtlamayacağını, aksine mağduriyetlerin önüne geçeceğini ifade ettiler.

“Köpeksiz köyde değneksiz gezme dönemi bitti”

Yasanın daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Sosyal Medya Federasyonu Genel Başkanı Cengiz Özbay, “Kamuoyunda Sosyal Medya Kanunu diye adlandırılan yasa nihayet yürürlüğe girmiştir. Bundan böyle hiç kimse Sosyal medya alanını kaba tabirle ‘Köpeksiz köyde değneksiz gezme’ şeklinde kullanamayacak. Sosyal Medya Federasyonu olarak; yasanın hazırlanmasından yürürlük kazanmasına kadarki süreçte emeği geçen ve en önemlisi bu konuya her zaman destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunarız” şeklinde konuştu.

“Sosyal medya kullanımını asla engellemiyor”

Yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası’nın, sosyal medya kullanımını asla kısıtlamadığını ancak yalan ve algı operasyonlarının önüne geçeceğini ifade eden Anadolu 2071 Sosyal Medya Derneği Başkanı Bekir Tiryaki de, “Aslında bu yasa bizim için olmazsa olmazdı. Çünkü gerçekten sosyal medya dediğimiz yer, tam bir propaganda alanına dönüşmüştü. Öncelikle bunların engellenmesi, daha sonra bizim devletimize küfreden, hakaret eden insanların hesabının kapatılması. Çok çok önemliydi bu yasa. Sosyal medyada eşit şartlarda ve dürüstçe mücadele ettiğimiz zaman bu mecrada, gerçeklerin dillendirilmesi, özellikle yalan ve algı operasyonlarının perdelenmesi ve engellenmesi bakımından çok önemli. Dolayısıyla bunun çok hayırlı bir adım olduğuna inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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