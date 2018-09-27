Şansal Büyüka UEFA'yı topa tuttu! "En kötü insanlar..."

UEFA'nın EURO 2024 kararının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan Şansal Büyüka, UEFA'yı ağır sözlerle eleştirdi.



Şansal Büyüka'nın açıklamaları şu şekilde;



"Hayat bir tiyatro gibidir, en kötü insanlar en iyi yerlerde otururlar. Bu UEFA'nın tarifidir, başka bir sözüm yok."



"Biraz mantık, biraz adalet duygusu olsa bize verirlerdi. Mesut Özil'i biz mi linç ettik? Dünya Kupası'nı kaldırmış bir futbolcuyu Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirdi diye biz mi linç ettik? UEFA bir kez daha haklının değil güçlünün yanında yer aldı maalesef."