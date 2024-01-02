  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu haberi okumadan araba almayın! İşte ÖTV'siz indirimli sıfır otomobillerin fiyat listesi

HÜRKUŞ’un özellikleri düşman çatlatıyor: FÜZELER TAMAM... SIRADA AĞIR MAKİNALI VAR

Atatürk'ü böyle kullanıyorlar! Esenyurt Belediyesi'nde skandal olay

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı! 'İlkbahar gelmeden deprem göreceğiz!'

Yeni jet motoru süpersonik yolculuğun anahtarı olabilir: RDE motorlar geliyor

Yıllardır kimler sanatçı diye pohpohlanmış görün! İranlı Mustafa'dan Kelime-i Tevhid bayrağına alçak saldırı

Kar, metropole doğru yola çıktı! Meteoroloji'den bugün için yeni uyarı

Barış ve Şaban'dan ses yok! "Katolik ve Mason okullarına sesiniz çıkmıyor"

Beyoğlu, Nişantaşı, Beşiktaş Kelime-i Tevhid ile inlesin: Kelime-i Tevhid yürüyüşü düzenlensin!

Konut yatırımı 2024'te de kazandırır mı? Fiyatın gerilemesi bunlara bağlı
Gündem Şans oyunları gelirlerinden alınan vergi indirimine tepki… HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı hükümete çağrı yaptı: Kötü alışkanlıklara giden yollar kapatılsın
Gündem

Şans oyunları gelirlerinden alınan vergi indirimine tepki… HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı hükümete çağrı yaptı: Kötü alışkanlıklara giden yollar kapatılsın

Yeniakit Publisher
2024-01-02 18:55:00 -
Şans oyunları gelirlerinden alınan vergi indirimine tepki… HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı hükümete çağrı yaptı: Kötü alışkanlıklara giden yollar kapatılsın

Şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranlarını indiren düzenlemeyi eleştiren Ramanlı, "Hükümetlerimize düşen kötü alışkanlıklara giden yolların kapatılması ve meşru alanların genişletilmesidir." dedi.

 

 

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranlarını indiren düzenlemeyi eleştirerek, "Hükümetlerimize düşen kötü alışkanlıklara giden yolların kapatılması ve meşru alanların genişletilmesidir." dedi.
Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyasetin, toplumdaki sorunları çözme ve ihtiyaçları giderme aracı olduğunu, yeni sorunlar ve tartışmalar çıkarmak ya da toplumun fay hatlarını tetiklemek için yapılmaması gerektiğini söyledi.


Bazı siyasi aktörlerin geçmişten beri toplumdaki huzur ve barışı zedeleyici tutum ve politikalar geliştirdiğini ifade eden Ramanlı, şöyle konuştu:
"Milletimiz, 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde bu türden ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve düşmanlaştırıcı dili mahkum ettiğini tescillemişti. Bazı mahfiller bundan ders almamış olacak ki toplumun kaynaşmasını zedelemek, toplumsal barışı yok etmek ve bununla siyasi rant devşirmek için aynı yola tevessül etmeye devam ediyorlar. Manevi değerlerimize yönelik her gün yeni bir saldırıyla karşı karşıyayız kalıyoruz. Siyasetin bu tür araçlara tevessül etmemesi gerekiyor."
Şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranlarını indiren düzenlemeyi eleştiren Ramanlı, "Hükümetlerimize düşen kötü alışkanlıklara giden yolların kapatılması ve meşru alanların genişletilmesidir." dedi.
"Sanal bahisle mücadele" adı altında getirilen vergi indirimlerinin bu tür bir amaca hizmet etmeyeceğini belirten Ramanlı, "Bu tarz kumar ve benzeri kötü alışkanlıkların yasal kılıfa uydurulmak suretiyle teşvik edilmesi anlamına gelecek bu tür düzenlemeler, toplumun maddi ve manevi çöküntüsüne, aile içi huzursuzlukların artmasına ve toplumsal huzurun kaybedilmesine vesile olacaktır." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23