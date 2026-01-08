Şans eseri kurtuluş! Terör örgütü SDG'den Türk basınına kurşun

Suriye ordusu ile terör örgütü PYD/SDG’nin, Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde çatışması sürüyor. Haber çekimi için bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı Canlı yayın ekibi, SDG’li teröristlerin hedefi oldu. Keskin nişancılı teröristler haber çekimi yapan 3 basın mensubunun bulunduğu araca ateş açtı. Açılan ateşte canlı yayın aracı isabet alırken gazeteciler ise, şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Diğer yandan bölgede bulunan ve teröristlerden kaçan siviller için de insani koridor açıldı. Bir şekilde güvenli koridora ulaşmaya çalışan 15 bin sivilin tahliyesi devam ediyor. Suriye resmi güçleri ise öğle saatlerinde bölgeye operasyon başlatılacağını, bütün sivillerin mahalleleleri terk etmeleri anons edildi.