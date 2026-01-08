  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Şans eseri kurtuluş! Terör örgütü SDG'den Türk basınına kurşun
Gündem

Şans eseri kurtuluş! Terör örgütü SDG'den Türk basınına kurşun

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Şans eseri kurtuluş! Terör örgütü SDG'den Türk basınına kurşun

Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması PYD/SDG’nin militanları, Halep’teki çatışma noktasında yayın yapmaya çalışan Türk basın mensuplarına hedef alarak ateş etmeye başladı. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinden sivillerin tahliyesi ile alakalı kontrol noktasında çekim yapan İhlas Haber Ajansı ekibini taşıyan araç keskin nişancıların hedefi oldu.

Suriye ordusu ile terör örgütü PYD/SDG’nin, Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde çatışması sürüyor. Haber çekimi için bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı Canlı yayın ekibi, SDG’li teröristlerin hedefi oldu. Keskin nişancılı teröristler haber çekimi yapan 3 basın mensubunun bulunduğu araca ateş açtı. Açılan ateşte canlı yayın aracı isabet alırken gazeteciler ise, şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Diğer yandan bölgede bulunan ve teröristlerden kaçan siviller için de insani koridor açıldı. Bir şekilde güvenli koridora ulaşmaya çalışan 15 bin sivilin tahliyesi devam ediyor. Suriye resmi güçleri ise öğle saatlerinde bölgeye operasyon başlatılacağını, bütün sivillerin mahalleleleri terk etmeleri anons edildi.

SDG’ye aylardır ağzını açmayan DEM, operasyon başlayınca ciyak ciyak oldu: Türkiye’yi suçlayıp ABD’yi müdahaleye çağırdılar
SDG’ye aylardır ağzını açmayan DEM, operasyon başlayınca ciyak ciyak oldu: Türkiye’yi suçlayıp ABD’yi müdahaleye çağırdılar

Gündem

SDG’ye aylardır ağzını açmayan DEM, operasyon başlayınca ciyak ciyak oldu: Türkiye’yi suçlayıp ABD’yi müdahaleye çağırdılar

Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu
Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu

Gündem

Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu

Uzlaşıya Direnen SDG/YPG Çatışmaları Derinleştiriyor: SDG/YPG’nin Silah Bırakmaması Sahayı Isıtıyor
Uzlaşıya Direnen SDG/YPG Çatışmaları Derinleştiriyor: SDG/YPG’nin Silah Bırakmaması Sahayı Isıtıyor

Gündem

Uzlaşıya Direnen SDG/YPG Çatışmaları Derinleştiriyor: SDG/YPG’nin Silah Bırakmaması Sahayı Isıtıyor

Dünyaya resmen duyuruldu: Terör örgütü SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor
Dünyaya resmen duyuruldu: Terör örgütü SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor

Dünya

Dünyaya resmen duyuruldu: Terör örgütü SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!
SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

Gündem

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bizene Suriyeden

Ülkemizden uzak olunda gerisi teferruattır.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23