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Yaşam Şans eseri buldu! Tam 3 kilo 120 gram
Yaşam

Şans eseri buldu! Tam 3 kilo 120 gram

Yeniakit Publisher
2024-05-08 09:47:00 -
Şans eseri buldu! Tam 3 kilo 120 gram

Bahar mevsimiyle birlikte doğada mantar aramaya çıkanların sayısı arttı. Tunceli'de bir vatandaş tam 3 kilo 120 gramlık mantar buldu.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir vatandaş tarafından toplanan 3 kilo 120 gram ağırlığındaki kunkor mantarı görenleri şaşırttı. Kilosu 500 ile 700 lira arasında satılan mantarı gören vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Nisan ayı sonlarından Haziran ayına kadar yağmurla birlikte dağların zirvelerinde çıkan kunkor mantarı, kimi vatandaşların mevsimlik geçim kaynağı oluyor. Pülümür ilçesinde mantar toplamaya giden Eşref Altun, 3 kilo 120 gram ağırlığında mantar buldu. İlk kez bu kadar büyük mantara denk geldiğini söyleyen Altun, “Satmak için çarşıya getirdiğimde görenler şaşırdı ve mantarın fotoğrafını çektiler. Bu yıl mantarın kilosu 500 ile 700 lira arasında satılıyor. Kısa bir süreliğine de olsa kimi insanların geçim kaynağı oluyor” dedi.

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