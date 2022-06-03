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Gündem Şanlıurfa'yı karıştıran aşiret kavgası! Polis yetersiz kalınca asker de müdahale etti...
Gündem

Şanlıurfa'yı karıştıran aşiret kavgası! Polis yetersiz kalınca asker de müdahale etti...

Şanlıurfa'nın iki büyük aşireti Akçakale ilçe merkezinde kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine asker de polise destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 20:02:00 - 2022-06-03 20:51:07

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Sarmudi ve Hubeti aşiretleri arasında uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığı, tarafların dün ilçe merkezinde karşılaşması üzerine kavgaya dönüştü.

Asker de destek verdi

Kavga etmeye başlayan tarafları ayırmak için bölgeye çok sayıda zırhlı araç, polis ekibi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polisler, kavga eden taraflara müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Gerginliğin daha da büyümesi üzerine ilçe merkezine askeri kuvvetler sevk edilerek polislere destek vermeleri sağlandı.

Zaman zaman arbedenin yaşandığı olayda, kalabalığın dağılması için biber gazı kullanıldı. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bölgedeki esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı.

Güvenlik güçleri olayların yeniden başlamaması için ilçede yoğun güvenlik önlemi aldı.

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