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Spor Şanlıurfaspor'da 18 kişide korona virüs çıktı
Spor

Şanlıurfaspor'da 18 kişide korona virüs çıktı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu 18 kişinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:40:00 -
Şanlıurfaspor'da 18 kişide korona virüs çıktı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu olmak üzere 18 kişinin corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Covid-19 testinin uygulandığı belirtildi. Test sonucunda 14 futbolcu, 1 masör ve 3 kulüp personelinin pozitif bulgulara sahip olduğu belirtildi.

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