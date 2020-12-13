Şanlıurfaspor'da 18 kişide korona virüs çıktı
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu 18 kişinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu olmak üzere 18 kişinin corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Covid-19 testinin uygulandığı belirtildi. Test sonucunda 14 futbolcu, 1 masör ve 3 kulüp personelinin pozitif bulgulara sahip olduğu belirtildi.