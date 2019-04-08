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Şanlıurfa'nın tarihine müzede yolculuk

2019 yılını "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Şanlıurfa'da, 5 sene önce açılan "Kent Müzesi"ni ziyaret edenler tarihe yolculuk yapıyor.

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:21
Şanlıurfa'nın tarihine müzede yolculuk

"Urfa Şehir Surları"nın önemli bir bölümünü oluşturan 2 bin metrekare alana sahip Kent Müzesi'nde tarım ve hayvancılığın gelişimini temsil eden mumyalar ve tarihi mekanların maketleri bulunuyor. Müzeyi ziyaret edenler ise tarihe yolculuk yaparak şehrin geçmişi hakkında bilgi sahibi oluyor.

Yemek kültürü, sosyal yaşantı, müzik kültürü ve çocuk oyunlarına kadar kentin geçmişten bugüne gelenek ve göreneklerinin yaşatıldığı müzede kuşçuluk, taş ustalığı ve değirmencilik gibi birçok meslek de görsel olarak anlatılıyor.

Şanlıurfa'nın önemli simalarının da tanıtıldığı mekanda kentte yaşadığına inanılan peygamberlerin hayatı sesli olarak anlatılıyor.

Müzede ayrıca "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl ve dünyanın sayılı barajlarından Atatürk Barajı'nın 3 boyutlu maketleri bulunuyor.

"Göbeklitepe Yılı sayesinde ziyaretçi sayısı arttı"

Turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret etmeye başladığı kentte, "Kent Müzesi" de sektöre önemli katkı sunuyor.

Şanlıurfa Kent Müzesi Sorumlusu Hamdullah Közcü, kentte son yıllarda müze sayısının arttığını ve bu durumun turizme önemli katkı sunduğunu söyledi.

Kent Müzesi'nin de kentin tarihini tüm yönleriyle ele aldığını ve bundan dolayı çokça ziyaretçi ağırladığını vurgulayan Közcü, şöyle konuştu:

"Burası halk arasında tarihi Mahmutoğlu Kulesi olarak biliniyor. Tarihi yapının geçmişi, kale burcunun üzerinde Ermenice yazılı kitabeden anlaşılıyor. 1100'lü yıllarda Haçlı Kontluğu döneminde Bey Kapısı Surları üzerinde inşa edilmiş önemli bir yapı. Uzun yıllar atıl durumda kalan söz konusu mekan 2014'te restore edilerek hizmete açıldı. Müzemizde Şanlıurfa'nın tarihi, kültürü, gelenek-görenekleri, giyim-kuşam, kullanılan takılar gibi kentimizi her yönüyle anlatıyor. İnsanlar burada farklı bir duygu yaşıyorlar. Özellikle 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinden sonra ziyaretçi sayımız çok arttı. Şanlıurfa'ya gelen grupların yüzde 80'i mutlaka müzemizi ziyaret ediyor. Herkesi bu güzel yapıyı görmeye Urfa'nın geçmişine yolculuk yapmaya davet ediyoruz."

"Müzelerin turizme katkısı önemli"

Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban ise müzelerin turizm açısından önemine değinerek, Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçileri, kent geçmişini öğrenmeleri açısından Kent Müzesi'ne getirdiklerini söyledi.

Ziyaretçilerin burada farklı duygular yaşadığına dikkat çeken Çoban, "Bölgede turizm yoğunluğu geçen yıldan itibaren çok iyi durumda. Müze sayısı arttıkça gelen misafirlerin gezip göreceği mekanlar çoğalıyor. Bu da Şanlıurfa'da konaklanan gün sayısını artırıyor. Özellikle gençlerin ve öğrencilerin müzelere ilgisi var. Bu anlamda Kent Müzesi de bizim için ayrı bir önem taşıyor" dedi.

 



 

 

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 09:21
  1. Şanlıurfa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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