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Aktüel

Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Bayık'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:59:00 -
Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Bayık'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tedbir amacıyla hastanede tedavi gördüğünü ve durumunun çok iyi olduğunu belirtti.

Bayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Bayık, "Gerek burada ve gerek arayarak tüm iyi niyetleriyle şifa dileğinde bulunan sevgili dostlarımıza, yakınlarım ve hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Şu an sadece tedbir amacıyla hastanede tedavi görmekteyim. Hamdolsun durumum çok iyi. Hepinizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Aslan Ali Bayık, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.



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