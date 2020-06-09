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Aktüel

Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Bayık'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:08:37 -
Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Bayık'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun belli olduğunu belirtti.

Test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Bayık, "Değerli dostlar ve hemşehrilerim, yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum. Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen." ifadelerini kullandı.

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