Şanlıurfalılar Başkan Beyazgül'ü bağrına bastı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Büyükşehir Belediye Başkan Adayları seçim çalışmalarına start verdi. AK Parti, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Şanlıurfa’dan mevcut Başkan Zeynel Abidin Beyazgül ile yola devam etme kararı aldı.

ATO’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısının ardından seçim bölgesi Şanlıurfa’ya gelen Başkan Beyazgül, GAP Havalimanında coşkulu bir şekilde karşılandı. THY’ye ait tarifeli uçakla saat 15.00’da kente gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, partililer tarafından karşılandı.

GAP havalimanında gerçekleşen karşılama renkli görüntülere sahne oldu. Şanlıurfalılar Başkan Beyazgül’e sevgi gösterisinde bulundu. Çalınan davul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar, yeniden Başkan Beyazgül sloganları attı.

GAP Havalimanında seçim otobüsüne binen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü binlerce araçtan oluşan konvoy takip etti. Başkan Beyazgül’ün posterlerinin bulunduğu yol güzergahlarında vatandaşlar Başkan Beyazgül ile kucaklaşmak için sık sık seçim otobüsünü durdurdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, daha sonra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı önünde vatandaşlarla buluştu. Başkan Beyazgü’ün içerisinde bulunduğu otobüsün parti binası önüne gelmesiyle birlikte heyecan doruğa çıktı. Binlerce kişinin katıldığı programda Başkan Beyazgül, vatandaşlarla kucaklaştı.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen programa AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, MHP İl Başkanı Mahmut Güneş, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Ali Kurt, AK Parti İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, Meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Halayların çekildiği buluşmada Başkan Beyazgül, AK Parti binası önünde kurulan sahneden vatandaşlara hitap etti.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’EN BÜYÜK PROJE, KARDEŞLİKTİR’’

Kentte halkın istediği projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Öncelikle bizlere bu mutlu günü yaşatan, Cenab-ı Hakka Hamd-ü senalar ederek başlamak istiyorum. Siz değerli Şanlıurfalılara göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bu güzel görevi, Şanlıurfa’ya hizmet görevini, adaylık görevini tekrar şahsıma tevdi ettiği için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah halkımıza bakınca kararını vermiş diyorum. Halkımız ne diyor durmak yok yola devam diyor. Bu güne kadar çok şey yaptık. Yollar, Beton yollar, Çevre yolları, Kavşaklar, Üst geçitler, Meydanlar, Parklar, Seralar, Işıklandırmalar Bilim merkezleri, Kadın destek merkezleri, Sosyal yardımlar, Alt yapılar, Su şebekeleri, Kanalizasyonlar Gençlik merkezleri, Spor salonları, Seralar, Restorasyonlar, Kütüphaneler, Mezbahalar, Hayvan Borsaları, Yeni araç ve trambüsler, itfaiye merkezleri yaptık. Sosyal yardımlar konusunda da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gibi yoktur. Şanlıurfa’nın ihtiyacı neyse sizlerin talepleri neyse gece gündüz oturduk çalıştık ve projelerimizi ortaya koyduk. Biz hizmet için varız ve sizlerin emrindeyiz. Bu şehirde kutuplaşma yapmadık, gerginlik yapmadık, karşıtlık yapmadık, öfke yapmadık, 2,5 Milyon vatandaşımızın kardeşliği bizim en büyük projemizdir demiştik. Şimdi de gönüllerde olmak istiyoruz. Edindiğimiz tecrübelerimizle Şanlıurfa’yı daha da ileriye götüreceğiz. Şanlıurfa’nın tarihi adasını tamamen ortaya çıkaracağız. O bölgeyi turizme tamamen açacağız. Modern Şanlıurfa’yı kuracağız Allah’ın izniyle Kırsal ve merkez arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracağız. Siz diyeceksiniz biz yapacağız. İşler böyle yürüyecek’’ dedi.

Birlik ve beraberlik içerisinde AK Parti’nin çıtasını daha da yükselteceklerini ifade eden AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, ‘’Gerek şehirleşme açısından, gerek sosyal açıdan gerek insan hakları açısından Türkiye nereden nereye geldi. Şimdi önümüzde yeniden bir destan yazmak üzere bir hedefimiz var. 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanımız, Şanlıurfa’dan çok büyük bir başarı bekliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde tüm AK kadrolarımızla beraber vatandaşlarımızın hizmetine hazırız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Başkan Adayımız Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte daha nice başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Adayımız Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun’’ dedi.