  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'daki trafik kazasında yaralanan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:05:46 -
Şanlıurfa'daki trafik kazasında yaralanan kişi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi arasında bulunan Şerif Turgut (17), tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Şerif Turgut'un cenazesi, aynı kazada ölen kardeşi Murat Turgut'un (14) cenazesiyle Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Akçakale'de, dün sürücüleri belirlenemeyen 33 AS 008 ve 01 UAA 08 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu Murat Turgut hayatını kaybetmiş, Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan (40) ve Şerif Turgut (17) da yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı