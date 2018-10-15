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Şanlıurfa'daki tatbikat gerçeğini aratmadı

Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda uçak yangınlarına karşı hazırlıklı olmak için düzenlenen söndürme çalışmaları gerçeğini aratmadı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:46
Şanlıurfa'daki tatbikat gerçeğini aratmadı

Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda yapılan tatbikatta piste indiği sırada alev alan uçağı söndürme çalışmaları gerçeğini aratmadı.

Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda uçak yangınlarına karşı hazırlıklı olmak için tatbikat düzenlendi. Gerçeği aratmayan tatbikatta senaryoya göre gece saat 20.00’de hava trafik ünitesi tarafından ARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) birimine piste iniş yapan Boeing 737-800 tipi bir uçakta yangın çıktığı bildirildi. Alarma geçen ekipler, durumu acil yardımlaşma protokolü yapılan kurumlar ile güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekipleri, ARFF birimine destek vererek yangına müdahale etti. Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan uçaktaki yolcuların kurtarılmasına çalışıldı.

Uçağın kapısını keserek açan ekipler, içerideki 85 yolcuyu çıkarttı. Yangından etkilenen bazı yolcular ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:46
  1. Şanlıurfa
  2. GAP Havalimanı
  3. Şanlıurfa GAP Havalimanı

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