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Gündem Şanlıurfa'daki selde tepki çeken görüntü! Yuh olsun
Gündem

Şanlıurfa'daki selde tepki çeken görüntü! Yuh olsun

Şanlıurfa'da dünden bu yana etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sosyal medyaya düşen bir görüntüde, sele kapılan adam güç bela elini uzatarak yardım isterken, elini tutmayan ve video çekmeye devam eden kişi, eleştirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 17:27:00 -
Şanlıurfa'daki selde tepki çeken görüntü! Yuh olsun

Şanlıurfa'da dünden bu yana etkili olan sağanak, sele neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, sel sularına kapılan bir vatandaşın sürüklendiği anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülenmişti. Sosyal medyaya düşen yeni görüntüler ise tepki çekti. Sele kapılan adam güç bela elini uzatarak yardım isterken, elini tutmayan ve video çekmeye devam eden kişi, eleştirildi.

 

 

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