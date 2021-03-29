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Yerel Şanlıurfa'daki asayiş uygulamasında 72 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Yerel

Şanlıurfa'daki asayiş uygulamasında 72 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde yapılan uygulamalarda 52 tabanca, 19 pompalı tüfek, 405 fişek ve 51 kartuş ele geçirildiğini açıkladı. Gözaltına alınan 72 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 12:26:00 -
Şanlıurfa'daki asayiş uygulamasında 72 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da uygulama yapan polis ekipleri, 52 tabanca, 19 tüfek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, motosikletli polis timleri ile devriye ekipleri, kent merkezindeki asayiş suçlarıyla mücadelesini artırdı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalarda 52 tabanca, 19 pompalı tüfek, 405 fişek ve 51 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 72 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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