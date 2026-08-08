Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 7 yaralı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi, kazada 7 kişi yaralandı.
Eyyüp Nebi Mahallesi Akçakale Caddesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Zehra A. (44), Mehmet A. (48), Büşra A. (18), Asiye A. (27), Enes A. (10), Nisanur A. (27) ve Mahmut Z. (47) hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.