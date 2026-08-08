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Gündem Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 7 yaralı!
Gündem

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 7 yaralı!

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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 7 yaralı!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi, kazada 7 kişi yaralandı.

Eyyüp Nebi Mahallesi Akçakale Caddesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Zehra A. (44), Mehmet A. (48), Büşra A. (18), Asiye A. (27), Enes A. (10), Nisanur A. (27) ve Mahmut Z. (47) hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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