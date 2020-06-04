Şanlıurfa’da zehir tacirlerine darbe! Onlarca kilogram esrar ele geçirildi
Şanlıurfa’da uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir kamyonette 193 kilogram esrar ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kamyonette 193 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Durumundan şüphelenildi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Siverek'te durumundan şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonetteki aramada, 34 parça halinde 193 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.