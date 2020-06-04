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Yerel

Şanlıurfa’da zehir tacirlerine darbe! Onlarca kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’da uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir kamyonette 193 kilogram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:02:00 -
Şanlıurfa’da zehir tacirlerine darbe! Onlarca kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kamyonette 193 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Durumundan şüphelenildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Siverek'te durumundan şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetteki aramada, 34 parça halinde 193 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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Yorumlar

Mucahid

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri Aslan parçaları helal olsun size işte yerli Milli Polis. Şanlıurfa İslamcı Teşkilarlar bu konun arkasını bırakmayın....Sabır Savaş Adım Müslüman.....
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