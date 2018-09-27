Şanlıurfa'da yürekleri ağza getiren kaza

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'nde Nur Kalkan Caddesi'nden yokuş aşağı seyir halindeki Ömer Faruk K. yönetimindeki 63 PR 976 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak park halindeki 34 PH 9566 otomobile çarptı.

5 ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Çarpmanın şiddetiyle otomobil de diğer park halindeki 4 diğer aracın birbirine çarpmasına neden oldu.

Kazaya karışan kamyonet ile 5 otomobilde maddi hasar oluştu.

Yaralanın olmadığı trafik kazasında polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.