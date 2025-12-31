  • İSTANBUL
Aktüel Şanlıurfa’da yoğun kar yağışı nedeniyle iki karayolu ağır vasıta trafiğine kapatıldı
Şanlıurfa’da yoğun kar yağışı nedeniyle iki karayolu ağır vasıta trafiğine kapatıldı

Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı nedeniyle iki karayolu ağır vasıta trafiğine kapatıldı

Şanlıurfa’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olası aksamaların önüne geçilmesi amacıyla yeni tedbirler alındı. Hasan Şıldak, saat 19.00 itibarıyla Şanlıurfa-Diyarbakır ve Şanlıurfa-Mardin karayollarının ağır vasıta geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği tarafından alınan önlemler kapsamında, tır ve kamyonların geçici olarak trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği bildirildi. Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren Şanlıurfa-Mardin, Şanlıurfa-Diyarbakır karayollarında tedbir amaçlı olarak ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyonların trafikte bulunmasına izin verilmeyecek, bu araçlar aşağıda belirtilen depolama alanlarında bekletilecektir. Şanlıurfa-Mardin yolunda, Mardin istikametinde 12’nci kilometrede bulunan akaryakıt İstasyonu ile Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda, Diyarbakır İstikametinde 12’nci kilometrede bulunan akaryakıt istasyonu.”

