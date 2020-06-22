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Aktüel

Şanlıurfa'da yaralı bulunan çizgili sırtlan tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:58:51 -
Şanlıurfa'da yaralı bulunan çizgili sırtlan tedaviye alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yaralı bulunan çizgili sırtlan tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Siverek ilçesinin Takaron Vadisi'nde yaralı sırtlan bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yaralı sırtlanı koruma altına aldı. Kayalıklardan düştüğü tahmin edilen çizgili sırtlan, ekiplerce Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sırtlanın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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