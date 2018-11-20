Şanlıurfa'da üzerine çamaşır sepeti devrilen bebek öldü
İçi dolu çamaşır sepetinin üzerine devrildiği Suriyeli bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.20 Kasım 2018 Salı 17:33
Şanlıurfa'da üzerine çamaşır sepeti devrilen Suriyeli bebek, hayatını kaybetti. Akçakale ilçesinde, Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nde ailesiyle birlikte barınan Yezen Alev'in (1) üzerine, içi dolu çamaşır sepeti devrildi. Ailesinin bir süre sonra fark ettiği ve nefes almakta zorlandığı görülen bebek, Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan bebek, sevk edildiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Suriyeli bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Akçakale ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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