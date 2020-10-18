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Aktüel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:28:22 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin içerisinde uyuşturucu sevkiyatı yapılan bir kamyona yönelik düzenledikleri operasyonda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şanlıurfa'da, 15 Ekim'de, durdurulan bir kamyonda narkotik dedektör köpek eşliğinde yapılan aramada, 60 paket halinde 31 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirilmiş, kamyondaki 2 kişi gözaltına alınmıştı.


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