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#1
Foto - Dokunulmamış kamp rotası! İlk kez gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Gümüşhane’de çam ormanlarının arasında saklı kalan Altınpınar Limni Gölü, ilk kez gelen kampçıları manzarasıyla şaşırttı.

#2
Foto - Dokunulmamış kamp rotası! İlk kez gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü (GÜDAK) tarafından geleneksel olarak düzenlenen kamp etkinliği, Torul ilçesindeki el değmemiş doğasıyla büyüleyen Altınpınar Limni Gölü'nde gerçekleştirildi. İl merkezi ve ilçelerden gelen 42 sporcu, çam ormanlarının arasında huzur dolu anlar yaşadı.

#3
Foto - Dokunulmamış kamp rotası! İlk kez gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Gölün etrafında bol bol yürüyüş yaparak stres atan sporcular, doğayla iç içe vakit geçirdi. Altınpınar Limni Gölü, el değmemiş doğası, etrafındaki yoğun ormanları, civarındaki otantik yaylaları ve doğal güzellikleriyle görenleri kendisine hayran bıraktı.

#4
Foto - Dokunulmamış kamp rotası! İlk kez gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor

İstanbul'dan memleketi Gümüşhane'ye gezmeye gelen ve kamp programını öğrenerek etkinliğe katılma kararı alan 24 yaşındaki öğretmen Zehra Kala, bölgenin temiz havasına ve sakinliğine vurgu yaptı. Doğal alanları ve yeşillikleri görmeyi çok sevdiğini belirten Kala, "Çok güzel ve havası çok temiz. Kalabalık bir ortam da değil. Kamp yerleri genelde çok kalabalık oluyor. Tam olarak kamp standartlarına uygun ve genel olarak da sessiz, sakin, kafa dinleyebileceğimiz bir yer" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Dokunulmamış kamp rotası! İlk kez gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Gölün sunduğu görsel şölenin kendisini çok etkilediğini dile getiren Kala, " Gölün konumu çok güzel. Kamp yaparken de çadırınızın içinde gün doğumunu ve gölü görebiliyorsunuz. Gölün üstündeki yansımaları görmek açısından çok güzel" dedi. Etkinliğe Kelkit ilçesinden ilk kez katılan Hakan Alan ise manzaranın tahmin ettiğinin çok üzerinde bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti. Alan, "Daha önceden de haberdardım ama bu kadar güzel bir ortam olduğunu tahmin edemiyordum. Katılımcılar da güzel, ortam da güzel. Herkes koordineli bir şekilde çalışıyor. Doğa da çok güzel. Manzara tahmin ettiğimden daha güzel. Bu kadar doğal, bu kadar dokunulmamış bir yer beklemiyordum. İlk defa geliyorum, gerçekten şaşırdım bu kadar güzel olmasına, dokunulmamış olmasına" değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Dokunulmamış kamp rotası! İlk kez gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kamp organizasyonuna yine ilk kez katılım sağlayan Kani Demir de internette gördüğü fotoğraflar üzerine etkilenerek yola çıktığını ifade etti.

#7
Foto - Dokunulmamış kamp rotası! İlk kez gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor

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