Gölün sunduğu görsel şölenin kendisini çok etkilediğini dile getiren Kala, " Gölün konumu çok güzel. Kamp yaparken de çadırınızın içinde gün doğumunu ve gölü görebiliyorsunuz. Gölün üstündeki yansımaları görmek açısından çok güzel" dedi. Etkinliğe Kelkit ilçesinden ilk kez katılan Hakan Alan ise manzaranın tahmin ettiğinin çok üzerinde bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti. Alan, "Daha önceden de haberdardım ama bu kadar güzel bir ortam olduğunu tahmin edemiyordum. Katılımcılar da güzel, ortam da güzel. Herkes koordineli bir şekilde çalışıyor. Doğa da çok güzel. Manzara tahmin ettiğimden daha güzel. Bu kadar doğal, bu kadar dokunulmamış bir yer beklemiyordum. İlk defa geliyorum, gerçekten şaşırdım bu kadar güzel olmasına, dokunulmamış olmasına" değerlendirmesinde bulundu.