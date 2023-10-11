Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "10 Ekim 2023 günü Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda; 6 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi. (İLKHA)