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Yerel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Yerel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 10:41:00 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "10 Ekim 2023 günü Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda; 6 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi. (İLKHA)

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