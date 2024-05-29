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Yaşam Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 23 şüpheli yakalandı
Yaşam

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 23 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 22:33:00 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 23 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezi ile Birecik, Siverek, Suruç ve Akçakale ilçelerinde belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 200 gram sentetik uyuşturucuyla 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 30 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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