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Aktüel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

1 kilo 850 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:17:59 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 1 kilo 850 gram esrar ile 9 bin 271 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir yolcu otobüsü ile bir otomobil durduruldu.

Ekipler, otobüste yaptığı aramada bir kadının çantasında 1 kilo 850 gram esrar, diğer araçta ise 9 bin 271 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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