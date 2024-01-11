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Yerel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!
Yerel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!

Yeniakit Publisher
2024-01-11 15:53:00 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Suruç ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda bir kişi yakalandı.

Uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli E.B. gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından E.B. mahkemeye sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İLKHA)

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